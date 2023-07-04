Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır." dedi.

Bakan Fidan, "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır." açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Mısır ilişkileri konusunda da değerlendirme yapan Fidan, "Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur." şeklinde konuştu.