Daha önce yeni yıl kampanyasıyla büyük bir satış başarısı elde eden Egea, 2023'ün ikinci çeyreğine geldiğimizde fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşadı. Özellikle 1.4 Fire 95 HP motor, Easy donanım paketi, manuel vites ve benzinli seçeneğe sahip modelin fiyatı yılbaşı kampanyası döneminde 376 bin 900 TL iken, Haziran 2023 itibariyle 614 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea Sedan Modelleri:



1.4 Fire 95 HP Easy:

- Manuel şanzıman

- Benzinli

- Liste Fiyatı: 614.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 555.900 TL

- ABS, ESP, 4 hava yastığı, çelik jantlar, klima, elektrikli ön camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, elektrikli yan aynalar gibi standart özelliklere sahip.



1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge:

- Otomatik şanzıman

- Elektrikli-Benzinli hibrit motor

- Liste Fiyatı: 981.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 971.900 TL

- Yüksek standart donanımı içerisinde; çelik jantlar, otomatik klima, elektrikli yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, 7" dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, navigasyon sistemi ve daha fazlasını barındırır.

Fiat Egea Hatchback Modeli:



1.4 Fire 95 HP Street:

- Manuel şanzıman

- Benzinli

- Liste Fiyatı: 635.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 625.900 TL

- Standart donanımları arasında; ABS, ESP, 4 hava yastığı, çelik jantlar, klima, elektrikli ön camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve elektrikli yan aynalar bulunmaktadır.

Fiat Egea Cross Modelleri:



1.4 Fire 95 HP Street:

- Manuel şanzıman

- Benzinli

- Liste Fiyatı: 650.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 640.900 TL

- Standart donanımlar arasında; ABS, ESP, 4 hava yastığı, çelik jantlar, klima, elektrikli ön camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve elektrikli yan aynalar bulunmaktadır.

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge:

- Otomatik şanzıman

- Elektrikli-Benzinli hibrit motor

- Liste Fiyatı: 1.014.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.004.900 TL

- Bu modelin donanımları arasında; hız sabitleyici ve sınırlayıcı, 7" dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, navigasyon sistemi, otomatik klima, çelik jantlar, elektrikli ön ve arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı gibi özellikler yer almaktadır.

Fiat Egea Cross Wagon Modelleri:



1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge:

- Otomatik şanzıman

- Elektrikli-Benzinli hibrit motor

- Liste Fiyatı: 1.029.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.019.900 TL

- Bu model, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, 7" dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, navigasyon sistemi, otomatik klima, çelik jantlar, elektrikli ön ve arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı gibi yüksek standart donanımlarla geliyor.