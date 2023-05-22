Fiat, 2023 model yılı için popüler sedan otomobili Egea Sedan'ın fiyatlarını duyurdu. Yeni model, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleri ile kullanıcılara geniş bir seçim imkanı sunuyor.
Fiat Egea Sedan 2023 modelinin fiyatları nihayet açıklandı! Fiat markası, bu popüler sedan otomobilin yeni versiyonlarının ve güncellenmiş özelliklerinin hayranları tarafından merakla beklenen fiyatlarını duyurdu. Yeni Egea Sedan, geniş bir seçenek yelpazesi sunarak farklı kullanıcı tercihlerine hitap ediyor.
Fiat Egea Sedan 2023, Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Her bir versiyon, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle kullanıcılara özelleştirme imkanı sağlıyor. Bu sayede herkes, ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun bir seçenek bulabiliyor.
Easy versiyonu, uygun fiyatı ve temel özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan bu versiyonda, farklı donanım paketleri de mevcut. Urban versiyonu ise şehir içi sürüşler için optimize edilmiş bir seçenek sunuyor. Dizel ve hibrit motor seçenekleriyle gelen Urban versiyonunda da farklı donanım seçenekleri bulunuyor. Lounge versiyonu ise lüks ve konfor odaklı bir deneyim sunuyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan bu versiyonda, en üst düzey donanım paketi yer alıyor.
Fiat Egea Sedan 2023'ün versiyonlarına göre tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve kampanyalı fiyatları farklılık gösteriyor. Ayrıca aylık kiralama fiyatları da kullanıcılara seçenek sunuyor.
Fiat Egea Sedan 2023 fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgilere ve versiyonlara göre fiyat tablolarına [Fiat resmi web sitesi] üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sonuç olarak, Fiat Egea Sedan 2023, geniş bir fiyat ve özellik skalasıyla tüketicilerin ilgisini çeken bir seçenek haline geliyor. Farklı versiyonlar ve motor seçenekleriyle donatılan bu sedan otomobil, kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Sedan
Easy Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Easy
|Manuel
|Benzinli
|506.900 TL
|470.900 TL
|13.660 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Easy Plus Paketli
|Manuel
|Benzinli
|527.800 TL
|517.800 TL
|11.000 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy
|Manuel
|Dizel
|688.900 TL
|657.900 TL
|20.370 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|780.900 TL
|745.900 TL
|26.080 TL
Urban Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|546.900 TL
|536.900 TL
|15.350 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|709.900 TL
|699.900 TL
|24.650 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|777.900 TL
|742.900 TL
|28.920 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|824.900 TL
|787.900 TL
|27.370 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|864.900 TL
|854.900 TL
|32.780 TL
Lounge Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|619.900 TL
|609.900 TL
|19.000 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|751.900 TL
|741.900 TL
|25.950 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|839.900 TL
|829.900 TL
|28.650 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|906.900 TL
|896.900 TL
|34.230 TL
Hatchback
Street Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|545.900 TL
|535.900 TL
|15.350 TL
Cross
Street Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|559.900 TL
|549.900 TL
|15.600 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|Manuel
|Dizel
|706.900 TL
|696.900 TL
|24.550 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Street
|Otomatik
|Dizel
|788.900 TL
|778.900 TL
|27.000 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Street
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|870.900 TL
|860.900 TL
|33.000 TL
Urban Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|622.900 TL
|612.900 TL
|19.500 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|762.900 TL
|728.900 TL
|25.500 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|848.900 TL
|810.900 TL
|25.300 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|897.900 TL
|887.900 TL
|33.900 TL
Lounge Versiyonu
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|664.900 TL
|654.900 TL
|18.110 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|862.900 TL
|852.900 TL
|29.330 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|939.900 TL
|929.900 TL
|35.140 TL
Cross Wagon
Otomobil Modelleri
Urban Versiyonu (Güncellenmiş)
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|622.900 TL
|612.900 TL
|19.500 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|762.900 TL
|728.900 TL
|25.500 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|835.900 TL
|825.900 TL
|28.500 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|912.900 TL
|902.900 TL
|34.450 TL
Lounge Versiyonu (Güncellenmiş)
|Motor Versiyonu
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Aylık Kiralama Fiyatı
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|738.900 TL
|728.900 TL
|28.340 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|877.900 TL
|867.900 TL
|29.810 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|954.900 TL
|944.900 TL
|35.900 TL
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