Fiat, 2023 model yılı için popüler sedan otomobili Egea Sedan'ın fiyatlarını duyurdu. Yeni model, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleri ile kullanıcılara geniş bir seçim imkanı sunuyor.

Fiat Egea Sedan 2023 modelinin fiyatları nihayet açıklandı! Fiat markası, bu popüler sedan otomobilin yeni versiyonlarının ve güncellenmiş özelliklerinin hayranları tarafından merakla beklenen fiyatlarını duyurdu. Yeni Egea Sedan, geniş bir seçenek yelpazesi sunarak farklı kullanıcı tercihlerine hitap ediyor.

Fiat Egea Sedan 2023, Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Her bir versiyon, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle kullanıcılara özelleştirme imkanı sağlıyor. Bu sayede herkes, ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun bir seçenek bulabiliyor.

Easy versiyonu, uygun fiyatı ve temel özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan bu versiyonda, farklı donanım paketleri de mevcut. Urban versiyonu ise şehir içi sürüşler için optimize edilmiş bir seçenek sunuyor. Dizel ve hibrit motor seçenekleriyle gelen Urban versiyonunda da farklı donanım seçenekleri bulunuyor. Lounge versiyonu ise lüks ve konfor odaklı bir deneyim sunuyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan bu versiyonda, en üst düzey donanım paketi yer alıyor.

Fiat Egea Sedan 2023'ün versiyonlarına göre tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve kampanyalı fiyatları farklılık gösteriyor. Ayrıca aylık kiralama fiyatları da kullanıcılara seçenek sunuyor.

Fiat Egea Sedan 2023 fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgilere ve versiyonlara göre fiyat tablolarına [Fiat resmi web sitesi] üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, Fiat Egea Sedan 2023, geniş bir fiyat ve özellik skalasıyla tüketicilerin ilgisini çeken bir seçenek haline geliyor. Farklı versiyonlar ve motor seçenekleriyle donatılan bu sedan otomobil, kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Sedan

Easy Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 506.900 TL 470.900 TL 13.660 TL 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli 527.800 TL 517.800 TL 11.000 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 688.900 TL 657.900 TL 20.370 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 780.900 TL 745.900 TL 26.080 TL

Urban Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 546.900 TL 536.900 TL 15.350 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 709.900 TL 699.900 TL 24.650 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 777.900 TL 742.900 TL 28.920 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 824.900 TL 787.900 TL 27.370 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 864.900 TL 854.900 TL 32.780 TL

Lounge Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 619.900 TL 609.900 TL 19.000 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 751.900 TL 741.900 TL 25.950 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 839.900 TL 829.900 TL 28.650 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 906.900 TL 896.900 TL 34.230 TL

Hatchback

Street Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 545.900 TL 535.900 TL 15.350 TL

Cross

Street Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 559.900 TL 549.900 TL 15.600 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 706.900 TL 696.900 TL 24.550 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 788.900 TL 778.900 TL 27.000 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 870.900 TL 860.900 TL 33.000 TL

Urban Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 622.900 TL 612.900 TL 19.500 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 762.900 TL 728.900 TL 25.500 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 848.900 TL 810.900 TL 25.300 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 897.900 TL 887.900 TL 33.900 TL

Lounge Versiyonu

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 664.900 TL 654.900 TL 18.110 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 862.900 TL 852.900 TL 29.330 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 939.900 TL 929.900 TL 35.140 TL

Cross Wagon

Otomobil Modelleri

Urban Versiyonu (Güncellenmiş)

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 622.900 TL 612.900 TL 19.500 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 762.900 TL 728.900 TL 25.500 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 835.900 TL 825.900 TL 28.500 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 912.900 TL 902.900 TL 34.450 TL

Lounge Versiyonu (Güncellenmiş)

Motor Versiyonu Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Aylık Kiralama Fiyatı 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 738.900 TL 728.900 TL 28.340 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 877.900 TL 867.900 TL 29.810 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 954.900 TL 944.900 TL 35.900 TL

Yenigün Haber Merkezi