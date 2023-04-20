Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek, milli güreşçilerin ülkeye gurur veren başarılarına vurgu yaptı.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Aktürk, Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile finalde karşılaştı ve rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu, Aktürk'ün üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül ile birlikte Feyzullah Aktürk'ü de tebrik etti.

Kayank:AA