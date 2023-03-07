1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında ‘Acemi Cadı’ dizisiyle yaşadı. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

Feyza Civelek 1.60 cm boyundadır.

Rol Aldığı Diziler:

Kızılcık Şerbeti (Nilay, TV Dizisi 2022)

Sol Yanım (Nazlım, TV Dizisi 2020)

Bir Umut Yeter (Damla Akar, TV Dizisi 2018)

Güllerin Savaşı (Çiçek, TV Dizisi 2014-2015)

Adını Feriha Koydum (Lara, TV Dizisi 2011-2012)

Kavak Yelleri (TV Dizisi 2009)

Acemi Cadı (Feyza, TV Dizisi 2006)

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