Son günlerin merak edilen isimlerinden biri Feyza Altun kimdir? Ne iş yapıyor? Feyza Altun'un eşi kim? Feyza Altun hangi eğitim kurumunda eğitim aldı? Tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Feyza Altun Kimdir? Ne İş Yapıyor?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Feyza Altun 36 yaşındadır ve avukattır. Altun eğitimini, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yapmıştır.

Feyza Altun, İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere 3 dil bilmektedir.

Feyza Altun CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu kadın haklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak da görev yapmaktadır.

Feyza Altun'un Eşi Kimdir?

Feyza Altun eşi İlker Sungurlar’dır. Feyza Altun daha önce İlker Meriç ile evlenmiştir ve bu evlilikten 1 erkek çocuğu bulunmaktadır.