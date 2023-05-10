Cemre havaya, suya ve toprağa düştü. Bahar tüm bereketiyle geldi, Türkiye’nin bambaşka iklimleri ilk hasatlarını vermeye başladı. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden binlerce misafirin buluştuğu festivaller kendine has konseptleriyle bu bahar da yine canlı geçecek. Tekirdağ Kiraz Festivali, Isparta Gül Hasadı, Safranbolu Safran Çiçeği Hasadı, Alaçatı Ot Festivali ve Konya - Çatalhöyük Çumra Lale Festivalleri, bütün enerjisi ile misafirlerini bekliyor. Türkiye’nin özel şehirlerinde düzenlenen organizasyonlar için düğmeye basan Tatilbudur.com; hayatın yoğun temposuna rengarenk festivaller ile kısa bir ara veriyor. Sezonun en ilgi çeken rotaları için farklı ödeme planları ve kampanyalar sunan Tatilbudur.com ile şimdi festival zamanı!

Isparta Gül Bahçeleri İle Renkleniyor!

Muhteşem kokusuyla Isparta’yı ele alan, Mayıs sonunda başlayıp Haziran ayına kadar devam eden Gül Hasadı Festivali, kırmızının en güzel haliyle şehri renk şölenine çeviriyor. Gülün dalından koparıldığı andan şişelendiği ana kadar geçen tüm zamana tanıklık etmek isteyen herkes için şimdi bilet almanın tam zamanı!

Zeytinin Eşsiz Kokusu Ayvalık Zeytin Hasadında!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Ege’nin incisi Ayvalık; yöresel yemekleri, lezzetli zeytinyağları ve deniz ürünleriyle iştahları kabartıyor. Bölgenin değerli madeni olarak öne çıkan zeytin hasadı turları Ekim ayında başlıyor. 13-15 Ekim tarihlerinde zeytin hasadı ve tadımı ile damaklarda unutulmaz bir lezzet deneyimi sunan tur ve irili ufaklı onlarca adayı panaromik olarak seyredebileceğiniz aynı zamanda güneşin denize batışına şahit olacağınız şeytan sofrası, tavşan Kulakları Tepesi, Kozak Yaylası ve aşıklar tepesi gibi birçok güzellik keşfedilmek için ziyaretçilerini bekliyor.

Lavanta Bahçeleri - Salda Gölü Sagalassos ve Pamukkale Turu Tatilbudur.com’da

Lavanta tarlaları denilince Türkiye’de akla ilk gelen yer olan Kuyucak köyü, lavantaların eşsiz renkleri ile unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Mor renginin en güzel hali fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırırken aynı zamanda ortaya muhteşem kareler de çıkarıyor. El sanatları, yemek pişirme ve dekor için kullanılan lavanta, kokusu ve güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Detaylı Bilgi İçin; https://www.tatilbudur. com/kultur-turlari/festival- turlari

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