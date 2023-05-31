Çarpıcı videoları ve milyonlarca takipçisiyle 'Deli Mi Ne?' adlı YouTube kanalının karizmatik sahibi Fester Abdü, aslında kim? Konya doğumlu, üniversite mezunu ve aynı zamanda Türkiye Kano Milli takımı lisanslı bir sporcu... Ancak bunlar Fester Abdü'nün bilinen yönleri. Peki ya bilinmeyenler? Sahaya atladığı anlar, tepkiler, kendi hayatını ve daha fazlasını nasıl görüyor? Kaç yaşında, boyu ne kadar, kilosu ne? Fester Abdü hakkında daha fazla bilgiyi merak ediyor musunuz? Tüm detaylar ve daha fazlası için haberimizi takip edin.

Fester Abdü'nün Kişisel ve Profesyonel Hayatına İnce Bakış

Ali Abdüsselam Yılmaz, daha geniş kitlelerce Fester Abdü olarak tanınmış bir sosyal medya fenomeni ve sporcu. 1993 Konya doğumlu Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusu olarak çeşitli kulüplerde yarışmalarda başarılı dereceler elde etmiştir.

Fester Abdü kardeşleri kim?

Sayfalarının kapanmaması için postu kaldırdıklarını söyleyen Rap Medya, bugün tekrardan şu eleştiri mesajını yayınladı: “Katana'nın Deli Mi Ne'nin kardeşi olmaktan başka bir özelliği yok.

Deli mi ne doğum günü?

1993 (28 yıl yaşında) Fester Abdü/Doğum tarihi

Deli Mi Ne? Adlı YouTube Kanalı Hızla Büyüyor

Fester Abdü'nün Deli Mi Ne? adlı YouTube kanalı 11 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur ve Türkiye'deki en çok abonesi olan üçüncü YouTube kanalıdır. Kanalında genellikle eğlenceli ve komik içerikler yer almaktadır. Kanalın şu an 5 buçuk milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

Fester Abdü sevgilisi

Rabia Soytürk

Dikkat Çeken Etkinlikler ve Medya Haberleri

Fester Abdü, 2018 yılında pembe topuklu ayakkabı ile katıldığı koşu yarışı ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına yaptığı dalış gibi cesur ve dikkat çekici aktiviteleri nedeniyle medya kuruluşları tarafından haber yapılmıştır. Ayrıca, İstanbul Vodafone Arena'da oynanan Liverpool – Chelsea maçında sahaya atlamasıyla gündeme gelmiştir.

Survivor 2018 ve Maçta Sahaya Atlama Olayı

Türkiye Kano Milli takımı lisanslı sporcusu olan ve bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılan Fester Abdü, İstanbul Vodafone Arena'da oynanan Liverpool – Chelsea maçında sahaya atlamasıyla gündeme gelmiştir. Fester Abdü ve kendisini kameraya çekerek sosyal medyada paylaşan 4 arkadaşı gözaltına alındı. Bu olay sonrası çok sayıda kişi ünlü YouTuber’a “Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin” diyerek tepki göstermiştir.

Fester Abdü'nün Spor Kariyeri ve Başarıları

Fester Abdü, yükseköğrenimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamış ve Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusu olarak çeşitli kulüplerde yarışmalarda başarılı dereceler elde etmiştir. 2012 ve 2016 yılları arasında birçok farklı kategoride ve mesafede birincilikler elde etmiştir. Bu başarıları, onun hem spor hem de sosyal medya dünyasında tanınır hale gelmesini sağlamıştır.

Ödülleri ve başarıları

2012 Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği

2016 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile beraber)

Yenigün Haber Merkezi