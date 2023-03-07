Fester Abdü, gerçek adıyla Ali Abdüsselam Yılmaz, 1993 yılında Konya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamış ve Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusu olarak çeşitli kulüplerde yarışmalarda başarılı dereceler elde etmiştir.

Yılmaz'ın Deli Mi Ne? adlı YouTube kanalı 11 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur ve Türkiye'deki en çok abonesi olan üçüncü YouTube kanalıdır. Kanalında genellikle eğlenceli ve komik içerikler yer almaktadır.

2018 yılında Yılmaz, pembe topuklu ayakkabı ile katıldığı koşu yarışı ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına yaptığı dalış gibi cesur ve dikkat çekici aktiviteleri nedeniyle medya kuruluşları tarafından haber yapılmıştır.

Fester Abdü olarak tanınan Yılmaz, Türkiye'deki genç YouTuberlar arasında popüler bir isimdir

Ödülleri ve başarıları

2012 Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği

2016 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile beraber)

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