Son 20 yılda tüm dünyada çocuk ve yetişkinlerin hayat kalitesini artıran özgün ilaç tedavilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yapan Ferring İlaç, yaşanan yıkıcı depremin ardından afetzedelere yardım etmek için kolları sıvadı. Ferring İlaç gerçekleştirdiği bağış kampanyaları ile depremin yarattığı yıkımın azaltılmasında yardımcı olmayı amaçlıyor.

Anne ve çocukların sağlığı ile yakından ilgileniyor

Üreme sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, gastroenteroloji ve endokronoloji alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla tıp dünyasında ön plana çıkan Ferring İlaç, deprem bölgelerinde doğum sürecinde olan anne ve çocukların sağlığı ile yakından ilgileniyor.

Anne ve çocukların sağlığına yönelik çalışmalara ağırlık veren Ferring İlaç, son derece zor koşullarda çalışarak, deprem bölgesindeki afetzedelere destek olan ve temel bakım sağlayan sağlık profesyonellerinin, kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin çalışmalarını da takdirle izlemektedir.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek

Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlere İstanbul’da bulunan merkezinden organize ettiği yardımları ve destekleri ulaştıran Ferring Türkiye, yaptığı açıklamada afetten zarar gören bölgelerde bulunan çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan Ferring İlaç, Türkiye ve Suriye’deki kadınların ve kız çocuklarının acil bakım ve ihtiyacını sağlamak, Türkiye’de afet bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak, ihtiyaç sahiplerine barınak, gıda ve tıbbi malzeme sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına da maddi ve manevi destek sundu. Ayrıca deprem süreci boyunca yetkili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket ederek depremin neden olduğu yıkımı en aza indirgemek için çalışan Ferring İlaç yetkilileri, süreç boyunca gerekli kurum ve kuruluşlara desteğini sürdüreceğini ifade etti.