Başarılı sanatçı Ferman Toprak geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da görüntülendi. Okul çıkışını kızını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’ne getiren ve birlikte oyun oynayarak zaman geçiren Toprak, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek kızı ile birlikte poz verdi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken Ferman Toprak, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Başarılı şarkıcı, ”Ülke olarak çok kötü bir felaket yaşadık. Elimizden geldiğince hem kalben hem de bedenen desteğimizi yaptık fakat şimdi de sel felaketi var. İyi olamıyorum malesef çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi