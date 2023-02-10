İlk gece çıkardıklar iki araç ve sonraki günlerde çıkardıkları araçlarda Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen 10 ile de yardım çalışmaları sürüyor. Yardım kolileri, temel ihtiyaçlar, acil ihtiyaç malzemeleri, hilti, jenaratör ve nakdi yardımlar olmak üzere hayırseverlerle çalışmalarını sürdüren Göçer, özenle toplanılan yardımların çöp yığınına dönmemesi için dikkat edilecek beş önemli noktayı söyledi. Göçer ''Yardımların hepsi birbirinden değerli ama her aşamada tecrübeli, güvenli çalışkan ekiplere ihtiyaç var. Birincisi yardım bulmak ve toparlamak, ikincisi transfer, üçüncüsü yardımların ulaştığı noktada depolamak, korumak, detaylı kayıt altına almak, dördüncüsü amacına en uygun şekilde tasnif ederek en doğru yere ve gerçek ihtiyaç sahibine ( kim neye acil ihtiyaç duyuyorsa) dağıtmak, beşincisi ise bunları ilk andan son ana kadar takip edip gerekli koordinasyonu sağlamak.'' dedi.

Ferhat Göçer ‘’'Yüzyılın felaketini yaşadığımız böyle bir zamanda ellerin kolların bağlı oturmak insanlığa sığmaz. Orada yitirdiğimiz canların,yıkılan yuvaların,sönen ocakların hesabını kim nereye verir bilemiyorum ama biz insan olarak,bu ülkenin vatandaşı,sanatçısı olarak oturduğumuz yerden sosyal paylaşımlarla,ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz. Ateş hepimizin yüreğine hepimizin ocağına düştü. Bu ateşi söndüremeyiz elbette ama birlik,beraberlik ve barış içinde olmalıyız.’’ dedi.