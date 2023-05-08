Usta sanatçı ve MSG Başkanı Ferhat Göçer, müzikte yeni tarzarayışını sürdürüyor. Ünlü sanatçı, kariyerinde bir ilke imza atarak ilkelektronik-pop tarzındaki şarkısı “Uzaklar”ı sevenlerinin beğenisine sundu.

Sözleri Fatma Arıkuşu’na bestesi Ferhat Göçer’e ait olan“Uzaklar”ın düzenlemesine Sonay Yağız imza attı. Vokalde Deniz Çevik ve ÖmürGedik, Ferhat Göçer’e eşlik etti. Göçer, yeni şarkısıyla hayranlarının yepyenibir Ferhat Göçer dinleyeceğini ifade etti.

“Uzaklar” ın klibinde Prag şehrinin tarihi dokusunu vebüyüleyici mimarisini sergileyen Göçer, şehrin sokaklarında gezerek şarkısınısöylüyor ve şehrin bütün güzelliğini sunuyor. Klibin yönetmen koltuğuna iseFerhat Göçer’in bir önceki klibini de Zürih’te çeken ve İsviçre’de yaşayanEmrah Otman oturdu.

Ferhat Göçer’den “Uzaklar” tüm dijital platformlarda yayında…

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi