Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. Şensoy’un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.

İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy’un yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare’de 1970 yılında oynanmaya başladı.

Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal’de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975’te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre – Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye’ye döndü.

Ödülleri

1975 Montreal – En İyi Yabancı Yazar (Ce Fou De Gogol)

1980 Avni Dilligil – Jüri Özel Ödülü (Şahları Da Vururlar)

1981 Tiyatro-81 – En İyi Erkek Oyuncu (Eski Moda Komedya)

1987 Nokta Dergisi Doruktakiler (Muzır Müzikal)

1988 Ulvi Uraz Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)

1988 Sanat Kurumu Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)

1989 Avni Dilligil Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)

1989 İsmail Dümbüllü Ödülü

1989 Nasrettin Hoca Mizah Ödülü

1989 Kültür Bakanlığı Jüri Özel Ödülü

1991 Nokta Dergisi Doruktakiler (Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile)

1993 Avni Dilligil – En Özgün Oyun (Şu Gogol Delisi)

1993 Altın Objektif Ödülü

1994 İsmail Dümbüllü Ödülü (Seyircili Seyir Defteri ve Kırkambar-Gece Tiyatrosu kabare gösterisi

1995 Kültür Bakanlığı – En İyi Topluluk

1997 En Başarılı İletişimciler Ödülü – En İyi Deneme Yazarı

2000 Avni Dilligil – En İyi Yönetmen (Fişne Pahçesu – Çehov Lazdur Laz Kalacaktur)

2001 Avni Dilligil – En İyi Yazar (Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu)

2001 Unima Geleneksel Türk Tiyatrosu’na Hizmet Ödülü

2002 Sanat Kurumu – En İyi Yazar

2002 Afife Jale – Muhsin Ertuğrul Ödülü

2004 Türsak Onur Ödülü (Pardon)

2004 Nokta Dergisi Doruktakiler

2005 Deneme Sahnesi – En İyi Erkek Oyuncu

2005 Nasrettin Hoca Altın Eşek Gülmece Ödülü

2006 Mizah Üretenler Derneği – En İyi Senaryo (Pardon)

2007 İsmet Küntay Ödülü – En İyi Oyun Yazarı (Fername)

2007 Altın Sayfa Son Beş Yılın En İyi Mizah Kitabı (Elveda SSK)

2009 İsmet Küntay Ödülleri – En İyi Yapım, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu (2019)

2009 İTÜ En İyileri Seçiyor – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü (2019)

2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları-En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Fername)

2011 İstanbul Mizah Tiyatrosu Ustalara Onur Ödülü

2011 Terakki Vakfı Onur Ödülü

2011 Karadeniz Vakfı – Tiyatro En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2012 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri – En İyi Yapım (Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği)

2016 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri – Onur Ödülü

2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Onur Ödülü.

Kitapları

Ferdeste, 2022

Derdeste, 2021

Dündeste, 2020

Gecedeste, 2019

Kedittin Direniş, 2015

Başkaldıran KurşuNkalem, 2012

FerhAntoloji, 2011

Seçme Sapan Şeyler, 2010

Karagöz ile Boşverin Beni, 2008

Elveda SSK, 2005

Hacı Komünist, 2005

Eşeğin Fikri, 2005

Rum Memet, 2002

Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001

Haldun Taner Kabare, 2000

Denememeler, 1998

Falınızda Ronesans Var, 1998

Düşbükü, 1997

Oteller Kitabı, 1996

Ayna Merdiven, 1996

İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994

Güle Güle Godot, 1993

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991

Gündeste, 1985

Afitap’ın Kocası İstanbul, 1982

Şahları da Vururlar, 1981

Kazancı Yokuşu, 1977

Tiyatro oyunları

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)

Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-2021)

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart 2012-2021)

İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-2021)

Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy

2019 – Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)

Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)

Fername 2007-2009

Kötü Çocuk 2007 – Ali Çatalbaş

Aşkımızın Son Durağı 2006

Kiralık Oyun 2005

Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005

Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003

Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003

Kahraman Osman 2002-2003

Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002

Fişne Pahçesu 2000-2002

Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000

Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000

Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000

Haldun Taner Kabare 1997-1998 – Haldun Taner

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 – Anca Visdei, Ferhan Şensoy

Felek Bir Gün Salakken 1995

Üç Kurşunluk Opera 1995-1996

Şu Gogol Delisi 1994-1996

Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994

Seyircili Seyir Defteri 1994-1995

Köhne Bizans Operası 1993

Parasız Yaşamak Pahalı 1993

Güle Güle Godot 1992-1993

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 – Cihan Öksüz

Yorgun Matador 1990-1991 – Pierre-Henry Cami

Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991

Soyut Padişah 1989-1990

Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı

Ferhangi Şeyler 1987-2021

Keşanlı Ali Destanı 1986 – Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 – Karl Valentin, Ferhan Şensoy

Muzır Müzikal 1986

Eşek Arıları 1986 – Aristophanes

Hayrola Karyola 1985-1986

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983

Kiralık Oyun 1983

Eski Moda Komedya 1983 – Aleksiev Arbuzov

Anna’nın 7 Günahı 1983-1984 – Bertolt Brecht

En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 – Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref

İstanbul’u Satıyorum 1980-1985

Şahları da Vururlar 1980-1985

Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)

Kukla 1979 (kabare gösterisi)

Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)

Dur Konuşma Sus Söyleme 1976

Haneler 1976

Ce Fou De Gogol 1975

Harem Qui Rit 1975

Filmografisi

Sinema filmleri

Muhalif Başkan (2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite – Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon – İbrahim (2004) (Şensoy’un senaryosu)

Şans Kapıyı Kırınca – Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

Televizyon dizileri

İşler Güçler – Final bölümü (2013)

Boşgezen ve Kalfası – Boşgezen (1995)

Varsayalım İsmail – İsmail (1991)

Şey Bey – (1986)

Köşe Dönücü – Köşedönücü (1984)

Sizin Dersane – Adnan Pazarlama (1979)

Evdekiler (1978)

Giyim Kuşam Dünyası (1978)

Bizim Sınıf (1978)

Caniko (1976)

Televizyon filmi

Aktör Eskisi (2004)

Reklam filmi

Akbank – Akbank 50 Yaşında (1998)