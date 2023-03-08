Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. Şensoy’un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.
İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy’un yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare’de 1970 yılında oynanmaya başladı.
Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal’de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975’te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre – Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye’ye döndü.
Ödülleri
1975 Montreal – En İyi Yabancı Yazar (Ce Fou De Gogol)
1980 Avni Dilligil – Jüri Özel Ödülü (Şahları Da Vururlar)
1981 Tiyatro-81 – En İyi Erkek Oyuncu (Eski Moda Komedya)
1987 Nokta Dergisi Doruktakiler (Muzır Müzikal)
1988 Ulvi Uraz Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)
1988 Sanat Kurumu Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)
1989 Avni Dilligil Ödülü (İstanbul’u Satıyorum)
1989 İsmail Dümbüllü Ödülü
1989 Nasrettin Hoca Mizah Ödülü
1989 Kültür Bakanlığı Jüri Özel Ödülü
1991 Nokta Dergisi Doruktakiler (Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile)
1993 Avni Dilligil – En Özgün Oyun (Şu Gogol Delisi)
1993 Altın Objektif Ödülü
1994 İsmail Dümbüllü Ödülü (Seyircili Seyir Defteri ve Kırkambar-Gece Tiyatrosu kabare gösterisi
1995 Kültür Bakanlığı – En İyi Topluluk
1997 En Başarılı İletişimciler Ödülü – En İyi Deneme Yazarı
2000 Avni Dilligil – En İyi Yönetmen (Fişne Pahçesu – Çehov Lazdur Laz Kalacaktur)
2001 Avni Dilligil – En İyi Yazar (Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu)
2001 Unima Geleneksel Türk Tiyatrosu’na Hizmet Ödülü
2002 Sanat Kurumu – En İyi Yazar
2002 Afife Jale – Muhsin Ertuğrul Ödülü
2004 Türsak Onur Ödülü (Pardon)
2004 Nokta Dergisi Doruktakiler
2005 Deneme Sahnesi – En İyi Erkek Oyuncu
2005 Nasrettin Hoca Altın Eşek Gülmece Ödülü
2006 Mizah Üretenler Derneği – En İyi Senaryo (Pardon)
2007 İsmet Küntay Ödülü – En İyi Oyun Yazarı (Fername)
2007 Altın Sayfa Son Beş Yılın En İyi Mizah Kitabı (Elveda SSK)
2009 İsmet Küntay Ödülleri – En İyi Yapım, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu (2019)
2009 İTÜ En İyileri Seçiyor – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü (2019)
2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları-En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Fername)
2011 İstanbul Mizah Tiyatrosu Ustalara Onur Ödülü
2011 Terakki Vakfı Onur Ödülü
2011 Karadeniz Vakfı – Tiyatro En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2012 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri – En İyi Yapım (Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği)
2016 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri – Onur Ödülü
2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Onur Ödülü.
Kitapları
Ferdeste, 2022
Derdeste, 2021
Dündeste, 2020
Gecedeste, 2019
Kedittin Direniş, 2015
Başkaldıran KurşuNkalem, 2012
FerhAntoloji, 2011
Seçme Sapan Şeyler, 2010
Karagöz ile Boşverin Beni, 2008
Elveda SSK, 2005
Hacı Komünist, 2005
Eşeğin Fikri, 2005
Rum Memet, 2002
Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001
Haldun Taner Kabare, 2000
Denememeler, 1998
Falınızda Ronesans Var, 1998
Düşbükü, 1997
Oteller Kitabı, 1996
Ayna Merdiven, 1996
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994
Güle Güle Godot, 1993
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991
Gündeste, 1985
Afitap’ın Kocası İstanbul, 1982
Şahları da Vururlar, 1981
Kazancı Yokuşu, 1977
Tiyatro oyunları
Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-2021)
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart 2012-2021)
İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-2021)
Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
2019 – Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
Fername 2007-2009
Kötü Çocuk 2007 – Ali Çatalbaş
Aşkımızın Son Durağı 2006
Kiralık Oyun 2005
Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
Kahraman Osman 2002-2003
Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
Fişne Pahçesu 2000-2002
Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
Haldun Taner Kabare 1997-1998 – Haldun Taner
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 – Anca Visdei, Ferhan Şensoy
Felek Bir Gün Salakken 1995
Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
Şu Gogol Delisi 1994-1996
Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
Köhne Bizans Operası 1993
Parasız Yaşamak Pahalı 1993
Güle Güle Godot 1992-1993
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 – Cihan Öksüz
Yorgun Matador 1990-1991 – Pierre-Henry Cami
Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
Soyut Padişah 1989-1990
Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
Ferhangi Şeyler 1987-2021
Keşanlı Ali Destanı 1986 – Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 – Karl Valentin, Ferhan Şensoy
Muzır Müzikal 1986
Eşek Arıları 1986 – Aristophanes
Hayrola Karyola 1985-1986
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
Kiralık Oyun 1983
Eski Moda Komedya 1983 – Aleksiev Arbuzov
Anna’nın 7 Günahı 1983-1984 – Bertolt Brecht
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 – Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
İstanbul’u Satıyorum 1980-1985
Şahları da Vururlar 1980-1985
Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Kukla 1979 (kabare gösterisi)
Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)
Dur Konuşma Sus Söyleme 1976
Haneler 1976
Ce Fou De Gogol 1975
Harem Qui Rit 1975
Filmografisi
Sinema filmleri
Muhalif Başkan (2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite – Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon – İbrahim (2004) (Şensoy’un senaryosu)
Şans Kapıyı Kırınca – Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
Televizyon dizileri
İşler Güçler – Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası – Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail – İsmail (1991)
Şey Bey – (1986)
Köşe Dönücü – Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane – Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
Televizyon filmi
Aktör Eskisi (2004)
Reklam filmi
Akbank – Akbank 50 Yaşında (1998)