Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Şapka başörtüsü kombiniyle ınstagram hesabından bol bol paylaşım yapan ünlü isim "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek şarkıcılığı bıraktığını duyurmuştu.

Yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Tayfur'a, "Kapanmayı da oyuncak etmişler böyle kapalılık var mı?" diyerek takipçisi eleştiride bulundu.

Gelen yoruma sitem eden Tayfur, "Kapalılık, renkli başörtüler takıp poz vermek de değil ama yine siz bilirsiniz" sözleriyle cevap verdi.