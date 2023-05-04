Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, büyük bir başarıya imza attı. Goal.com tarafından düzenlenen NXGN Elite 9 listesinde, 18 yaş altı dünyanın en yetenekli 9 oyuncusu arasına girdi. 18 yaşındaki yetenek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve toplamda 630 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları'ndaki en genç golcüsü olarak da tarihe geçti. Bunun yanında, saha içinde liderlik vasıflarıyla da takdir topladı. NXGN 2023 listesinde yer alan diğer oyuncularla karşılaştırıldığında, Arda'nın aldığı süre daha az olmasına rağmen etkileyici performans sergileyerek listede kendine yer buldu.

Barcelona'nın genç yeteneği Gavi, Elit 9 listesindeki diğer oyuncular arasında en fazla süre alan isim oldu ve 37 maçta 2615 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 2 gol atıp 5 asist yaptı.

Diğer Elit 9 oyuncularının performansları ise şu şekilde:

Romeo Lavia (Southampton) - 21 maç - 1524 dakika - 1 gol

Garnacho (Manchester United) - 29 maç - 882 dakika - 4 gol - 3 asist

Endrick (Real Madrid - Palmeiras) - 12 maç - 730 dakika - 1 asist

Warren Zaire-Emery (PSG) - 21 maç - 716 dakika - 2 gol

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad) - 16 maç - 548 dakika - 1 gol - 3 asist (Toplam 4 ay sakatlık yaşadı)

Mathys Tel (Bayern Münih) - 21 maç - 489 dakika - 5 gol

Youssoufa Moukoko (Dortmund) - 26 maç - 1370 dakika - 6 gol - 6 asist

Arda Güler ve diğer genç yeteneklerin başarıları, gelecekte futbol dünyasında büyük işlere imza atabilecekleri beklentisini güçlendirmektedir.