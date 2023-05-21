Galatasaray'ın dün Sivasspor'u 2-0 yenmesi ile taraftarlar ve futbolseverler Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Fener'in şampiyon olma ihtimalleri! Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri, Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? varsa kim ile? İşte bu tüm soruların yanıtı haberimizde...

Fenerbahçe, şampiyonluk şansını daha önceki haftalarda yakaladı ancak elinin tersi ile itti. Dün Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesi aradaki puan farkını tekrar 8 puana çıkardı. Fenerbahçe bu hafta Hatayspor ile olan maçı Hatayspor'un deprem nedeni ile ligden çekilmesi ile Sarı Lacivertlilerin hanesine 3 puan yazıldı.

Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Fener'in şampiyon olma ihtimalleri!

Fenerbahçe, önümüzdeki Süper Lig'in 36.haftasında 30 Mayıs Salı günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçı da mutlaka kazanması gerekiyor. Galatasaray ise deplasmanda aynı gün Ankaragücü ile deplasmanda karşılasacak. Eğer Galatasaray Ankaragücü'ne yenilir ise 37.haftada Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanır ise şampiyon oluyor.

Süper Lig'in 38.haftasında her iki takımda ligden çekilen takımlar ile oynayacağından şampiyonluk düğümü önümüzdeki haftada çıkan sonuçlara göre şekillenecek. Ya Galatasaray şampiyon olacak yada Galatsaray Fenerbahçe maçı ile şampiyon belli olacak.

