Fenerbahçe'nin hazırlık maçları hangi kanalda? internet üzerinden araştırılıyor. Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent, daha sonra yıldız oyuncu Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu sezon kampını Rusya'da yapacak. Burada birbirinden zorlu 3 rakip ile kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe Rusya'da hangi takımlarla maç yapacak? Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı nedir? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'YE ZORLU RAKİPLER

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki hazırlık karşılaşmalarında Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü karşısında sahaya çıkacak. İsmail Kartal yönetiminde yeni transferleriyle, ilk maçına hazırlanan Sarı Lacivertliler 9 Temmuz Pazar günü 19.30’da Rus ekip Zenit karşısında ter dökecek. Rusya’da oynanacak karşılaşma Türkiye’de sadece S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

Zenit maçının ardından Fenerbahçe 12 Temmuz saat 19:30’da Kızılyıldız ile 15 Temmuz Cumartesi saat 14:00’de de Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezona iddialı isimlerle başlayan Fenerbahçe’nin üç hazırlık maçı da S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak.

ZENİT ŞAMPİYON OLDU

Rusya Ligi'nin şampiyonu, 26. haftada belli oldu. Zenit St. Petersburg, sahasında konuk ettiği Spartak Moskova'yı 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

KIZILYILDIZ MUTLU SONA ULAŞTI

Sırbistan Süper Lig'inde Kızılyıldız, 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaştı. Ligde rahat bir sezon geçiren Kızılyıldız, en yakın takipçisine 20 puan fark atarak lig kupasını kazandı. Lig Kupası'nda da Cukaricki'yi 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

NEFTÇİ BAKÜ LİGİ 3. SIRADA TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Azerbaycan Ligi'ni 3 sırada bitiren Neftçi Bakü, UEFA Konferans Ligi Elemelerine katılmaya hak kazandı. 2 gün önce kupa finaline kalan Neftçi Bakü kupaya çok yaklaşırken, uzatma dakikalarında yediği gole engel olmadı ve finalde kaybetti.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI YAYIN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ