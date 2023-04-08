Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz'in Uraz Kaygılaroğlu'nun gösterisinde oyuncu Özgün Bayraktar'la çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem olmuştu. İrfan Can'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

SARI-KIRMIZI KALP EMOJİSİ

Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can ile çektirdiği fotoğrafı önce sosyal medyada sarı-kırmızı emojilerle paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı kalp emojileri Fenerbahçe taraftarların tepkisi çekerken, gelen tepkilerin ardından İrfan Can Kahveci açıklamada bulundu.

URAZ KAYGILAROĞLU: FENERBAHÇE ARMASINA YAKIŞIKSIZ HİÇBİR ŞEY YAŞANMADI

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün gece yaşanan olayları üzülerek takip ettim. Üzüntümüz sebebi günlerdir mutsuz gördüğüm arkadaşım İrfan Can'ı stand-up gösterime çağırıp onu biraz olsun neşelendirmek isteğimin işleri daha da kötüye götürmesi. Güzel bir akşam geçirip kafa dağıtalım, moral verip oyuncuyu kazanalım istedim. Fenerbahçe armasına yakışıksız hiçbir şey yaşanmadı, gülmek eğlenmek herkesin hakkı." açıklaması yaptı.