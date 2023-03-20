Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, eşiyle evlilik yıldönümlerini sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik pozlarla kutladılar.

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, yıl dönümleri esnasında küçük bebeklerinin hastalanması sebebiyle paylaştığı fotoğrafın altına 'Sabote postudur!' şeklinde not düştü.

İrfan Can Kaya, eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak eşiyle olan dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Her günümüze bin şükür! Sizi çok seviyorum" dedi. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraf kimi takipçileri tarafından da eleştirildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi