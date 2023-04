Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İrfan Can, takım olarak çok inandıklarını ve şampiyonluk hayalleri olduğunu vurguladı. Taraftarlardan da kendilerine inanmalarını istedi. İki kupada şampiyonluk şanslarının bulunduğunu belirterek, bu sezonu iki kupayla bitirebileceklerine inandığını söyledi.

İrfan Can, ligde 7'de 7 yaparlarsa, rakiplerinin puan kaybı yaşayacağını düşünüyor ve ligin son maçında rakipleriyle oynayacaklarını hatırlatarak, belki onları orada yenip bir şampiyonluk kutlayabileceklerini dile getirdi. Ayrıca, Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası şansının geldiğini ve bu fırsatı iyi değerlendirmek istediğini belirtti.

İrfan Can, teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine güvendiğini ve futbola bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. Kilo vermesi ve oyun kurma konusunda gelişmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Genç kaleci, Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini ve kulüpler arasında bir anlaşma olması durumunda mutlu olacağını belirtti. İrfan Can ayrıca, Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti. İslam aleminin Kadir Gecesi'ni de kutladı.

