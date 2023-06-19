Fenerbahçe Kulübü, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertliler Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ