Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligin son haftalarında şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Bu süreçte gelecek sezonun planlamaları da devam ederken, takımda bazı sürpriz ayrılıklar yaşanacak gibi görünüyor. Bu isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş.

Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla tartışma konusu olan Mert Hakan için, eski takımı Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi. Sivasspor, Avrupa kupalarına katılmayı başarırken, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı ve gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Rıza Çalımbay'ın özellikle Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın geri dönüşü için talepte bulunduğu ve Sivasspor'un bu iki ismi transfer etme niyetinde olduğu belirtildi. Mert Hakan ve Emre Kılınç, 2019-2020 sezonunda Sivasspor'un ligi dördüncü sırada tamamlamasında önemli rol oynayan iki isimdi.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mert Hakan Yandaş için bir diğer talip ise Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor. İki eski takımının yanı sıra, Samsunspor'un da Mert Hakan'ı transfer etmek istediği belirtiliyor.

Mert Hakan ve Emre Kılınç, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer olduktan sonra beklenen performansı gösteremedi. 28 yaşındaki Mert Hakan bu sezon 21 maçta 1 gol ve 2 asist kaydederken, Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen Emre Kılınç ise 28 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.