Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe Mario Branco getirildi. Mario Branco kimdir? Mario Branco kariyeri... Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe Mario Branco'u açıkladıktan sonra sosyal medyada merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Portekizli futbol adamı Mario Branco'nun kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mario Branco kimdir ve kaç yaşındadır?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, sportif direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı, aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansı'na sahip." ifadelerini kullandı.

Mario Branco'nun daha önce Portekiz Futbol Federasyonunda da farklı görevler aldığının belirtildiği açıklama şöyle sürdü:

"2022-2023 sezonunda takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze futbol planlama yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce futbol akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

Mario Branco kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olarak atanan Mario Branco, Portekiz'de futbol sektöründe etkili bir isimdir. 6 Kasım 1976 tarihinde Porto'da doğmuş olan Branco, 47 yaşındadır. Profesyonel kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlamış olan Branco, bu görevi Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de yerine getirmiştir.

2009 yılında Leixoes'de sportif direktörlük pozisyonuna adım atan Branco, kariyeri boyunca Famalicao, Hırvat kulübü Hajduk Split, Portekiz'deki Leixoes ve Estoril, Romen kulübü Astra ve Yunan kulübü PAOK gibi çeşitli takımlarda sportif direktör olarak görev yapmıştır.

Branco'nun yönetimindeki Hajduk, 2016-2018 yılları arasında gösterdiği performans ile öne çıkmış ve şampiyonluğa çok yaklaşmıştır. Ayrıca Branco ve Marco Silva'nın birlikte çalıştığı Estoril, ilk sezonlarında ligde beşinci gelerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmiştir.

Mario Branco kariyeri: