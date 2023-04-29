Fenerbahçe'de sezon sonunda Enner Valencia'ya yol göründü. Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturan ve yeni sözleşme teklifini reddeden yıldız golcü Enner Valencia, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

ENNER VALENCIA'DAN FENERBAHÇE'YE RET!

Bu sezon Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ve şu anda Süper Lig'in gol kralı konumunda bulunan Enner Valencia'nın sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim ile yeni sözleşme görüşmelerini uzun süredir sürdüren Ekvadorlu yıldızın teklifi reddettiği öğrenildi.

SEZON SONU AYRILIYOR: İŞTE YENİ ADRESİ

Sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini reddeden Enner Valencia, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen Enner Valencia, Brezilya'ya gidiyor. Portekiz basınına göre; Internacional ile 2.5 milyon euro ücret konusunda anlaşan Ekvadorlu golcünün ön sözleşme yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bunların 32'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2795 dakika süre alan tecrübeli golcü, 31 gol ve 6 asistle skora etki etti. (STAR)