Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri kimler? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'i son haftasında Beşiktaş kendi taraftarları önünde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galip gelmesi halinde ligi ikinci bitirecek olan Beşiktaş maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe ise son haftayı bay geçerek, Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. İki temsilcimiz Avrupa puanı sebebiyle yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Futbolseverler ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak diye internet üzerinden araştırıyor. Peki FB ve BJK kaçıncı ön elemeden oynayacak, rakipler kimler? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDECEK

Spor Toto Süper Ligi'nin son haftasına girerken aynı puanda olan Fenerbahçe ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandılar.Gruplara kalabilmek için temsilcilerimiz iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlar 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

RAKİPLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)