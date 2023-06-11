Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı en son ne zaman aldı? Süper Ligde ve Kupada Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe en son ne zaman aldı? Acaba Fenerbahçe en son Türkiye Kupası'nı ne zaman kazandı? Sarı lacivertli takımın kaç Türkiye Kupası var? Peki son yıllarda Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligine gitti? Yakından bakalım:

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı en son ne zaman aldı?

Bu akşam finalde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı en son ne zaman aldı diye çok merak ediliyor. Fenerbahçeli taraftarların kupa hasreti uzun sürdü ve bu akşam kupayı kazanmak istiyorlar. Peki kupada Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Fenerbahçe en son Türkiye Kupası'nı ne zaman kazandı?

2012/13 sezonunda finalde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanarak 6. kupasını kazanmış oldu. Bir önceki sene de Bursaspor'u finalde 4-0 yenen Fenerbahçe, 2013 yılından sonra kupayı kazanmayı başaramadı. 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında finale çıkmayı başaran Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor'a kaybetti ve 7. kupasını kaldırmayı başaramadı. İşte Fenerbahçe'nin son beş final maçı ve skorları:

2017 - 18 AKHİSARSPOR - Fenerbahçe 3-2

2015 - 16 GALATASARAY-Fenerbahçe 1-0

2012 - 13 FENERBAHÇE - Trabzonspor 1-0

2011 - 12 FENERBAHÇE - Bursaspor 4-0

2009 - 10 TRABZONSPOR - Fenerbahçe 3-1

Fenerbahçe Türkiye Kupası Kaç tane?

Galatasaray'ın 18 kez kazandığı kupayı Beşiktaş 10, Trabzonspor ise 9 kere kazanmayı başardı. Rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe'nin ise 6 kupası var. 1962-1963 Sezonunda başlayan Türkiye Kupası'nda Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 6 defa kupayı kaldırdılar. Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor ikişer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Demir Grup Sivasspor da birer kez kupayı kazanan takımlar.

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Sarı lacivertli takımın Süper Lig'deki son şampiyonluğu da merak ediliyor. Acaba Fenerbahçe en son hangi yıl şampiyon oldu? Fenerbahçe en son kaç yılında şampiyon oldu? En son Fenerbahçe şampiyonluğu hangi yıl? Fenerbahçe ligde şampiyonluk sevincini en son 2013/14 sezonunda yaşadı. Son 10 yılda Galatasaray 4, Beşiktaş 3 şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir takımları birer kez şampiyonluk sevinci yaşadılar.

2013 - 2014 FENERBAHÇE

2014 - 2015 GALATASARAY

2015 - 2016 BEŞİKTAŞ

2016 - 2017 BEŞİKTAŞ

2017 - 2018 GALATASARAY

2018 - 2019 GALATASARAY

2019 - 2020 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2020 - 2021 BEŞİKTAŞ

2021 - 2022 TRABZONSPOR

2022 - 2023 GALATASARAY

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligine gitti?

Peki Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi ne gitti? Çoğu taraftar Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligine ne zaman gitti diye merak ediyor. Acaba Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi grubu hangisiydi? Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı. Fenerbahçe, daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.

2008/09 sezonundan sonra ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısı 2007-2008 sezonundaki çeyrek finaller. Chelsea ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçı 2-1 yendi ama rövanşta 2-0 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti.

Fenerbahçe Süper Kupa'yı en son hangi yıl kazandı?

Peki Fenerbahçe Süper Kupa'yı en son ne zaman aldı? 25.08.2014 tarihinde MANİSA 19 MAYIS Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiler. Normal süresi ve uzatma dakikalarında gol gelmeyen maç 0-0 sona erdi ve penaltılara gidildi. Fenerbahçe penaltılarda rakibini 3-2 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.