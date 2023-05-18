Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta? Futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Maçın saati ise 20:00 olarak belirlendi. Bu önemli maçı kaçırmamak için hazırlıklarınızı tamamlamayı unutmayın!

İşte FB TS ilk 11 maç kadrosu Peki ya maçın ilk 11’leri nasıl olacak?

Fenerbahçe’nin ilk 11’i şöyle: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor’un ilk 11’i ise şu şekilde: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı 90 dakikayı canlı skor takibiyle takip edeceğiz.

Fenerbahçe Trabzonspor maç öncesi notlar

Bu iki takım arasındaki maçlar her zaman büyük bir heyecana sahne olur. İki takımın da taraftarları arasında büyük bir rekabet vardır. Ancak maçın sonucunu tahmin etmek zor. Fenerbahçe’nin son maçlarda iyi bir performans sergilemesine rağmen Trabzonspor da son dönemde iyi bir çıkış yakalamış durumda.

Bu maçta her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu maçın sonucunu merakla bekliyoruz!