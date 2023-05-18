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Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle LİNK

MAÇ BAŞLADI!

5. dakikada Arda Güler ceza sahası dışında yerde kaldı, hakem Abdülkadir Bitigen 'devam' dedi.

11. dakikada Fenerbahçe Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Jorge Jesus, Giresunspor ile oynanan son maça göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturttu. Tecrübeli çalıştırıcı orta sahada bu isimlerin yerine Willian Arao ve Miha Zajc'ı ilk 11'de kullandı.

4 eksik

Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu maçta takımı yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz de teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oyuncular ısınmaya Cumhuriyet'in 100. yılı logolu Atatürk siluetli tişörtlerle çıktı. Maç öncesinde kulübün sosyal medya hesabından da bir kutlama mesajı yayınlandı. Öte yandan stadın dışına dev Türk bayrakları asıldı.

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