Fenerbahçe Token, 15 Mart itibari ile Bybit’te listelenecek.

Global ölçekte gerçekleştirdiği projeler, sponsorluklar, fan token listelemeleri ve etkinlikleri ile spor meraklıların yakından bildiği bir kripto para borsası olan Bybit, Fenerbahçe Spor Kulübü ile önemli bir iş birliğine imza atarak, Fenerbahçe Token’i listelemek üzere anlaşma sağladı. İş birliği çerçevesinde yapılacak etkinliklere katılım sağlayan taraftarlar FB Token, futbol maçı biletleri ve EuroLeague loca biletleri, imzalı formalar, logolu ürünler, stadyum ve müze turu gibi çok özel hediyeler kazanma şansı elde edecekler. Listelemeye özel düzenlenen ilk etkinlik kapsamında Bybit kullanıcılarını 20.000 FB Token, Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı biletleri, EuroLeague loca biletleri, imzalı formalar, FB Token logolu atkılar ile stadyum ve müze turu ödülleri bekliyor.

Bybit’in ‘dünyanın kriptoya açılan kapısı olma’ vizyonunu vurgulayan Bybit Kurucu Ortağı ve Ceo’su Ben Zhou, küresel ve kapsayıcı bir deneyim sunmak için gelecek vaat eden pazarlarda var olmayı son derece önemsediklerini belirtti. Zhou, Fenerbahçe Token’in listelenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Bybit olarak global ölçekte iş birliklerini önemsiyoruz. Türkiye’nin en önde gelen spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü ile bu kapsamda iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İki dev marka bir araya geldi ve Fenerbahçe Token 15 Mart itibari ile Bybit’te listelenecek. Bu iş birliğinin Türkiye’de hem kripto yatırımcılarını hem de Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edeceğine inanıyorum.” sözlerine yer verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ