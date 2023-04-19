Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında heyecan dolu bir maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete uzandı.

Bu önemli galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 61'e yükselterek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Başakşehir ise bu sonuçla 37 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 43. dakikada Serdar Dursun ve 90+2. dakikada İrfan Can Kahveci kaydederken, Başakşehir'in tek golü 22. dakikada Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.