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Fenerbahçe Sivasspor Muhtemel 11 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçı

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu mu diye merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Sivasspor maçı kadrosu ve Fenerbahçe Sivasspor Muhtemel 11 ler çok merak ediliyor. 24 Mayıs 2023 Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kamp kadrosu ve maçta muhtemel 11 listesine göz atalım:

Fenerbahçe Sivasspor Muhtemel 11 ler

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yarı finalin ilk ayağı golsüz bitti. Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale çıkmayı başardı. Sivasspor ise kupada sırasıyla Esenler Erokspor, Karacabey Belediye ve Gaziantep FK'yi elemeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise Ziya Erdal ve Murat Paluli maç kadrosunda yer almıyorlar.

03 May 2023 SİV 0 - 0 FB

29 Nis 2023 SİV 1 - 3 FB

07 Kas 2022 FB 1 - 0 SİV

22 Oca 2022 SİV 1 - 1 FB

12 Eyl 2021 FB 1 - 1 SİV

Fenerbahçe Sivaspor muhtemel kadrolar

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Peres, Samet, Szalai, İsmail, Zajc, Arda, İrfan Can, Batshuayı, Valencia SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Erdoğan, Ulvestad, Gradel, Saiz, Yatabare Fenerbahçe, Giresunspor beraberliği sonrasında ligde şampiyonluk şansını zora soktu ve lider Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini beklemeye başladı.

18 May 2023 FB 3 - 1 TS

07 May 2023 GIR 1 - 1 FB

03 May 2023 SİV 0 - 0 FB

29 Nis 2023 SİV 1 - 3 FB

24 Nis 2023 FB 3 - 3 İST

Sivaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Kupada finale kalarak taraftarını mutlu etmek isteyen Sivasspor, bu maç sonrası kümede kalmak için mücadelesine devam edecek.