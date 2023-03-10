Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla'ya 2-0 mağlup olurken tur şansını zora sokmuştu. Sarı-lacivertli futbolseverler de bu skorun ardından rövanş maçında "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" şeklinde sorular soruyor. İşte cevabı...

3 FARKLI KAZANIRSA DİREKT TUR ATLAR

Deplasman kuralı kalktığı için artık iki takımın iki maç sonucunda attığı gol sayıları toplanıyor. Fazla gol atan takım bir üst tura yükseliyor. Açıklayacak olursak; Sevilla'ya deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşta tur atlayabilmesi için 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyet alması durumunda maç uzayacak. Her türlü beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette dahi çeyrek finale yükselen taraf Sevilla olacak.

TARAFTAR NE DİYOR?

Maçtan sonra sosyal medyada görüşlerini paylaşan taraftarlar futbolculardan İrfan Can Kahveci’yi hedef alırken teknik direktör Jorge Jesus’a da büyük tepki gösterdi. Özellikle kadro tercihleri konusunda Jesus’u eleştiren taraftarlar maçta tutuk bir performans sergileyen İrfan içinde ilk 11 topçusu olmadığı görüşünü belirttiler. Bazı taraftarlar ise İsmail Yüksek’in neden oynatılmadığını sorgularken özellikle deplasman maçlarında orta sahanın Crespo, Zajc ve İsmail Yüksek’ten olmuşması gerektiğini belirttiler. Kaçan gollere şanssızlık diyenlerin yanısıra forvet futbolcularının beceriksizliği olduğunu belirtenlerde oldu.

Bazı taraftarlar ikinci golün ofsayt olduğu görüşünde birleşirken bazıları ise maçın hakeminin tartışmalı kararlarını eleştirdi.

İkinci yarıdaki futbolun kendilerine yakışmadığını belirten bazı taraftarlar ise İstanbul'daki rövanşta özellikle ilk yarıdaki gibi bir futbol oynarlarsa turu geçeceklerine inandıklarını söylediler.