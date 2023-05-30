Türkiye'nin 2 güzide kulubü bu hafta sonu karşı karşıya gelecek bu tarihi derbide bu sefer en merak edilen konuların başında Fenerbahçe'nin şampiyon olan rakibi Galatasaray'ı alkışlayıp tebrik edip etmeyeceği.

Şu na kadar Fenerbahçe kulubünden bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bazı spor yorumcuları ise Fenerbahçe'nin böyle bir jest yapmasının çok güzel olacağını savunurken bazı spor adamları ise böyle birşeyin kesinlikle imkansız olduğunu söylediler.

Fenerbahçe şampiyon gittiğinde Galatasaray'dan alkış istemişti

Galatasaray, Fenerbahçe maçına şampiyon olacak çıkacak. Bu ise yıllar önce yaşanan bir polemiği getirdi. 2013-14 sezonunda şampiyon Fenerbahçe'nin Galatasaraylı oyuncular tarafından alkışlanması talep edilmişti.

Hatta o dönem Fenerbahçe yönetim adına yönetici Tahir Perek; "biz, al­kış­lan­ma­yı hak ede­cek bir per­for­mans ser­gi­li­yo­ruz. Ama ben rakipten böy­le bir şey bek­le­mi­yo­rum. Bu­nu an­cak Ca­nay­dın gi­bi ola­ğa­nüs­tü bir baş­kan ya­par­dı" demişti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ