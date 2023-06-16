Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme ne zaman? 2023 FB Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler kim? Acaba Fenerbahçe Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? Bu sene Fenerbahçe'nin Konferans ligi muhtemel rakipleri ve ön eleme tarihleri:

Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman 2023?

2022/23 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe taraftarı için Konferans ligi mesaisi başlamak üzere. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazanarak moral buldu. Sarı lacivertli takımın taraftarları Konferans Ligi heyecanını hissetmeye başladılar. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Acaba FB kaç eleme turu oynayacak? Fenerbahçe'nin bu sezon Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için kaç tur geçmesi gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtlarını sizin için derledik:

Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak?

Türk takımları Adana Demiaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi Ön Elemelerine 2. turdan katılıyorlar. Fenerbahçe'nin grup aşamasına geçebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor: 2. Ön Eleme Turu, 3. ön Eleme Turu ve Play-off Turu. Bu üç turun tarihlerine ve muhtemel rakiplere göz atalım:

Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Konferans Ligi ön eleme maçlarına 2. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin önünde geçmesi gereken üç tur var. Bu üç turu da geçmesi halinde 31 Eylül'de Fenerbahçe'yi Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçı bekliyor. Eğer Fenerbahçe üç turdan herhangi birinde elenirse Avrupa serüveni sona ermiş olacak.

Fenerbahçe Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

Sarı lacivertli takım Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

» Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

27 Temmuz 2023 tarihinde ilk maçlar oynanacak. Rövanş maçları ise 3 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

» Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

10 Ağustos 2023 ilk maçların tarihi. Rövanş maçları ise 17 Ağustos günü oynanacak.

» Konferans Ligi Play-off Turu

24 Ağustos 2023 tarihinde grup aşaması öncesi son tur olan play-off turunun ilk maçları oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta.

Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler

Bu sene Fenerbahçe'nin Konferans ligi muhtemel rakipleri çok merak ediliyor. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Kaynak: HABER MERKEZİ