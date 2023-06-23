Fenerbahçe Koleji neden kapatıldı? internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Ülkemizde gerçekleşen deprem sonrası ülkenin dört bir yanında denetimler sıklaştı. Fenerbahçe Koleji gerçekleşen denetim sonrası 'sağlam değil' raporu verildi. Öğrenci ve veliler Fenerbahçe Koleji'nin son durumunu yakından takip ediyor. Peki Fenerbahçe Koleji ne kadar süre kapalı kalacak? Ne zaman tekrar eğitim öğretim hayatı başlayacak? İşte detaylar...

SAĞLAM DEĞİL RAPORU VERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde binlerce binanın yıkılması sonrası ülkenin dört bir yanında denetimler sıklaştı. Okulların fiziki durumu incelenmesi sonrası Fenerbahçe Koleji'nin bulundu binaya ''sağlam değil'' raporu verildi.

Şubatta meydana gelen depremler sonrası MEB'nın talimatı üzerine İstanbul'daki tüm okullara deprem testi yapıldı.

Fenerbahçe Koleji'nin bulunduğu binanın raporunun olumsuz olması üzerine, sarı lacivertli kulüp acil olarak durum değerlendirmesi yaptı ve, yeni öğretim dönemine bina sağlamlaştırmasının yetişmeyeceğinin ve bina tahsisi için görüşülen yerlerden de istenilen sonucun çıkmamasının üzerine kolejin 1 sene kapalı kalmasına karar verdi.

MAĞDUR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öğrencileri mağdur etmek istemeyen Fenerbahçe Kulübü, alternatif okullarla görüşmeleri gerçekleştirdi. Belirlenen okullarda aynı ücretle öğrenciler eğitimine devam edebilecek.