Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı kalibrede bir lider

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek. (AA)

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'i ve kaptanları belli oldu

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'i ve kaptanları belli oldu

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa 'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.