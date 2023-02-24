Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek

İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil

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Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti

Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti