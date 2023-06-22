Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Dzeko bu sabah saat 10.30'da Kanarya için sağlık kontrollerinden geçecek. İmza saati henüz netleşmezken Bosnalı yıldızın bugün kendisini Fenerbahçeli yapan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

2 YILDA 10 MİLYON EURO KAZANACAK
Dzeko, Fenerbahçe'den 2 yıllık anlaşma karşılığında senelik 4.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonusla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın imza parası alacağı yazıldı.

Kaynak: AA