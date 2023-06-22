Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Dzeko bu sabah saat 10.30'da Kanarya için sağlık kontrollerinden geçecek. İmza saati henüz netleşmezken Bosnalı yıldızın bugün kendisini Fenerbahçeli yapan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

2 YILDA 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Dzeko, Fenerbahçe'den 2 yıllık anlaşma karşılığında senelik 4.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonusla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın imza parası alacağı yazıldı.