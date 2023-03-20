Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek haftalara girildi. Hatanın telafisi olmayacağı haftalarda Fenerbahçe vites artırdı. Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı. Euro 2024 elemelerinde A Milli Takım, Ermenistan ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli takım karşılaşmaları sebebiyle Süper Lig’e ara verilecek. Puan sıralamasında maç eksiğiyle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Milli ara sonrası oynanacak karşılaşmanın günü ve saati merak ediliyor.

Türkiye A Milli Takımı Euro 2024 Elemeleri kapsamında iki karşılaşma oynayacak. Bu sebeple Süper Lig’de araya gidecek. Milli Ara dönüşü ise Süper Lig’de heyecan Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasıyla devam edecek. Özellikle Galatasaray’ın kaybettiği hafta sarı lacivertlilerin galip gelmesi sonrası karşılaşma günü merak konusu oldu. İki takım arasında oynanan ilk maç golsüz sona ermişti. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, son gelişmeler…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’e verilen ara 20 Mart tarihinde başlıyor. A Milli Takım 25 Mart’ta Ermenistan ile hemen ardından 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımın Hırvatistan karşılaşması sonrası Süper Lige verilen ara sona ermiş olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi 27. hafta oynanacak. Henüz karşılaşmanın tam günü ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı ancak derbinin 2 Nisan Pazar günü oynanması bekleniyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ABOUBAKAR GOL ŞOV SÜRER Mİ?

Beşiktaş’ın yıldız santrforu Aboubakar; Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor’a attığı gollerle takımına 3 maçlık kazanma serisi yakalattı. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe karşısındada şovuna devam etmek için harekete geçti.

A MİLLİ TAKIM EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00 Ermenistan - Türkiye (Vazgen Sargsyan Republican Stadı) 28 Mart 2023 Salı günü saat 21:45 Türkiye - Hırvatistan (Bursa Timsah Arena)