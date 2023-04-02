İki ekip, 1959’dan buyana ligde ise 133 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak 47 maçta galip oldu. Siyah-beyazlılar ise 41 kez galip oldu. 45 maç ise berberlikle sonuçlandı. Bu yıl da sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlanmıştı.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE SON 3 MAÇI KAZANDI

Ligde oynadığı son 3 maçında galip olan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında kadroda yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması durumunda galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

2 YILDIZ KADRODA YOK

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren Dele Alli dışında Romain Saiss ve Rosier de Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna alınmadı.

AMİR SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır

Serdar Aziz

Samet Akaydın

Attila Szalai

Bright Osayi-Samuel

Ferdi Kadıoğlu

Arao

Zajc

Arda Güler

Valencia

Pedro (Serdar Dursun)

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok

Onur Bulut

Omar Colley

Tayyip Talha Sanuç

Arthur Masuak

Amir Hadziahmetovic

Salih Uçan

Gedson Fernandes

Rachid Ghezzal

Cenk Tosun

Vincent Aboubakar

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