Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Final Four maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

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EuroLeague’te normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off maçlarına çevrildi. Normal sezonu sekizinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler play-off turunda Olympiakos ile mücadele edecek.

EuroLeague’de 34 haftanın ardından tamamlanan normal sezonun ardından heyecan play-off turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko; sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8.sırada bitirerek adını play-off’a yazdırdı. Fenerbahçe Beko’nun rakibi, sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Olympiakos oldu.

Playoff serisinin ilk maçı bu akşam 21:45’te ‘Barış ve Dostluk Salonu’'nda oynanacak, ikinci karşılaşma da yine Olympiakos’un sahasında Cuma 21:30’da yapılacak. Sarı Lacivertliler üçüncü maçta ise rakibi Ülker Sports Arena’da 3 Mayıs Çarşamba 20:45’te ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko, Atina’da oynanacak ilk iki karşılaşmadan en azından bir galibiyet elde ederek saha avantajını ele geçirmeye çalışacak. Serinin ilk maçta tamamlanmayıp uzaması halinde dördüncü maç yine Ülker Sports Arena’da son maç ise Atina’da oynanacak.

Sarı Lacivertliler zorlu seride Motley, Guduric, Edwards, Hayes gibi yıldızlarıyla sonuca gitmeye çalışacak.

Dörtlü Final 19-21 Mayıs’ta Litvanya’da!

25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Play-off çeyrek final karşılaşmalarında, serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta Litvanya’nın Kaunas şehrinde gerçekleştirilecek dörtlü finale katılma hakkı kazanacak.

Sarı lacivertlilerin play-off mücadelesi ve EuroLeague’in tüm play-off maçları S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ