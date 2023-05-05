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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.

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