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Selçuk Sports Fenerbahçe Beko Anadolu Efes şifresiz canlı izle

Türkiye Basketbol Süper Ligi Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İlk maçı farklı kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Toplamda 3 galibiyet elde eden takımın adını finale yazdıracağı kıyasıya mücadelede heyecan devam ediyor. Peki Fenerbahçe Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte oyun bilgileri...

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı Justin Tv canlı izle

Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. İki başarılı Türk basketbol kulübünün mücadelesinde basketbolseverler büyük beğeni topladı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya 108-66 mağlup oldu ve kulüp tarihinin en farklı Türkiye Ligi mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes, serinin ikinci maçını da kazanarak mağlubiyeti unutturmak istiyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Anadolu Efes maçı başlama saati, yayın kanalı ve kadroları...

Şifresiz Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı izle linki

İLK MAÇIN EN SKORER İSİMLERİ

Fenerbahçe Beko’da;

Johnathan Motley 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist;

Nigel Hayes-Davis 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist;

Scottie Wilbekin 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma;

Dyshawn Pierre 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist;

İsmet Akpınar 11 sayı, 2 asist;

Samet Geyik 10 sayı, 7 ribaundla oynadı.

Anadolu Efes‘te ise;

Elijah Bryant 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist;

Ante Zizic 10 sayı, 2 ribaund;

Vasilije Micic 10 sayı, 1 ribaund;

Shane Larkin 9 sayı, 4 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

27 Kasım Pazar günü (bugün) Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 20:30’da başlayacak ve Bein Sport 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Selçuk Spor tv Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı izle

KADROLAR

Fenerbahçe: Carsen Edwards, Devin Booker, Dyshawn Pierre, Ekrem Sancaklı, İsmet Akpınar, Johnathan Motley, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Nigel Hayes, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic,Tonye Frank Jekiri

Anadolu Efes: Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubouis, Erten Gazi, Will Clyburn, Elijah Bryant, Egehan Arna, Achille Polonara, Amath M’Baye, Ante Zizic, Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Egemen Güven

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı anlatım

Fenerbahçe Beko 25-16 Anadolu Efes 1.Periyod sonucu

Fenerbahçe Beko 45-40 Anadolu Efes 2.Periyod sonucu