Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes yarı final maç sonucu kaç kaç bitti? 

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Toplamda 3 galibiyet elde eden takım finale yükselecek.

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