Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes yarı final maç sonucu kaç kaç bitti?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.
Toplamda 3 galibiyet elde eden takım finale yükselecek.
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maç özeti izle
🏀 Nigel Hiyes-Davis'ten öne geçiren smaç— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 5, 2023
🏀 Will Clyburn'den inanılmaz üçlük
🔥 İnanılmaz son! #BSL pic.twitter.com/aVeXkGk5t4