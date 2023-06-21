İşte Fenerhahçe'nin yaptığı açıklama

Fenerbahçemizin, 2023-2024 futbol sezonu kombine satış dönemi 22.06.2023 Perşembe günü saat 10.00’da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıdaki gibidir.



2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması ve taksit seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezinden taksitli kombine alımlarında World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %7,9, “9 taksit” için %9,9 ve “12 taksit” için %11,9 vade farkı uygulanacaktır. Paraf ve Advantage kartlara sadece internet üzerinden taksit yapılmaktadır.



Sadece passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden yapılacak ilave taksit seçenekleri aşağıdaki gibidir. (Ek taksit uygulaması tamamen banka promosyonu olup, bankalar duyuru yapmaksızın artı taksit kampanyasını bitirme hakkına sahiptir)

Akbank kredi kartlarında 2-9 taksit aralığındaki işlemlerde ilave +3 taksit

World Kart kredi kartlarında 2-9 taksit aralığındaki işlemlerde +3 taksit

İş Bankası kredi kartlarında 2-6 taksit aralığındaki işlemlerde +2 taksit.

Yukarıda belirtilen tarihler ve saat aralıklarında online satış (www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama) sürekli olarak açık olacaktır.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Satış Merkezi çalışma saatleri hafta içi günlerde 10.00 - 18.00 arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 – 17.00 arasındadır.



Kurban Bayramı sebebiyle Kombine Satış Merkezimiz 27 Haziran Salı (Arife günü), 28 Haziran Çarşamba (Bayramın 1. günü), 29 Haziran Perşembe (Bayramın 2. günü), 30 Haziran Cuma (Bayramın 3. Günü) ve 1 Temmuz Cumartesi (Bayramın 4. Günü) kapalı olacaktır. Arife günü ve bayram boyunca yenileme işlemlerinizi www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapabilirisiniz.



TÜM SATIŞ DÖNEMLERİNE AİT ÖNEMLİ NOTLAR:

Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın Ebilet kullanım süresi dolmamış, Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üyelik), Fenerbahçe Taraftar kart ya da Fenercell faturalı hat sahibi olması zorunluluğu vardır.

Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği, taraftar kart ya da Fenercell hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir.

Kulüp üyelerimize tanınan 2 kombine hakkı ile taraftar kart ve Fenercell aboneleri için tanınan 1 kombine hakkı tüm satış dönemlerini (yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış) kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır.

Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir.

Satın alınan tribün kombineleri için transfer limiti sezon içindeki 5 maç ile sınırlı olup bu 5 maçlık transfer limitine derbi müsabakaları ile Avrupa Kupası maçları dahil değildir. Kombine sahipleri derbi ve Avrupa kupası müsabakalarında koltuklarını sadece kulübümüze devredebileceklerdir.

Divan kurulu indirimli kombine sahipleri için transfer limiti 10 maç olup yine bu limite derbi müsabakaları ile Avrupa Kupası maçları dahil değildir. Kombine sahipleri derbi ve Avrupa Kupası müsabakalarında koltuklarını sadece kulübümüze devredebileceklerdir.

Transfer limitinizin dolması halinde kombine sahiplerimiz gelemeyecekleri müsabakalar için koltuklarını kulübe devredebilir, koltuğun ilgili maç için satılması durumunda bir sonraki sezon kombine yenilmelerinde kullanılması koşuluyla ve “kombine kulübe devir” sözleşmesinde yer alacak oran dahilinde indirim kazanacaklardır.

Tüm satış dönemleri dahil olmak üzere kombinelerde “sezonluk devir” uygulaması yapılmayacaktır.



YENİLEME DÖNEMİ:



2022-2023 sezonu için aşağıda belirtilen kriterlere uyan kombine sahipleri 22 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibarı ile başlayacak olan yenileme sürecinden, 2 Temmuz Pazar saat 17.00’ye kadar yararlanabilecektir.

2022-2023 sezonunda bireysel olarak kombine satın almış ve 2014-2015 ile 2021-2022 sezonları arasında en az 1 kez daha kombine sahibi olan taraftarlarımız yenileme hakkından faydalanacaktır.

2014-2015 ile 2021-2022 sezonları arasında hiç kombine almamış olup bu süreçte ilk kez 2022-2023 sezonunda kombine satın almış olan taraftarlarımızdan 22/23 sezonunda en az 14 maça bizzat giriş yapmış olan kişiler 2023-2024 sezonunda aynı koltuklarını yenileme hakkına sahip olacaktır. (İstisnai olarak son 9 sezon içerisinde ilk kez 22/23 sezonunda kombine almış olup giriş yapmış olduğu müsabaka sayısı 14’ün altında kalan ancak kombinesini en az 14 maç ve üzeri kulübe devretmiş olan taraftarlarımız da yenileme hakkından faydalanacaktır.)

2022-2023 sezonunda kombinesi olup yukarıdaki kriterlere uymayan yani yenileme hakkına sahip olmayan taraftarlarımız, genel satış döneminde kombine alabilir ve varsa 2022-2023 sezonuna ait kulübe devir puanlarını bu dönemde kullanabilirler.

Yenileme işlemleri www.passo.com.tr web sitesi, Passo Mobil Uygulama ve Stadımızdaki kombine satış merkezinden yapılabilir.

Hak sahibi taraftarlarımız, bu süreçte sadece kendi koltuklarının yenilemesini yapabilirler. Yer değişikliği ve ilave koltuk alımı yapılamayacaktır.

Kombine yenilemelerini yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.

Kombine yenileme hakkına sahip olan taraftarlarımız yenileme haklarını bir başka taraftarımıza devredemezler.

Divan Kurulu kombine yenilemeleri, www.passo.com.tr web sitesi, Passo Mobil Uygulama ve Stadımızdaki kombine satış merkezinden yapılabilir.

Yenileme sürecinde, 2022-2023 sezonu kombine sahipleri koltuklarını www.passo.com.tr web sitesi ya da Passo Mobil Uygulamada hesaplarına giriş yaptıktan sonra hesabım menüsü altındaki “Rezervasyonlarım” sekmesinden (Passolig Kombine Rezervasyonlarım) görüntüleyebilir ve satın alma adımına geçerek ödeme sonrası yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

Yenileme işlemi yapabilmeniz için Divan Üyesi, Kongre Üyesi, Temsilci Üye, Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi veya faturalı Fenercell abonesi olunması gerekmektedir.

Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimiz satış işlemlerinde kullanılmak üzere “Üyelere Özel Satış Kodlarını” aşağıdaki link üzerinden alarak işlemlerini tamamlayabilirler. Kulüp üyelerimizin almış olduğu kodlar 2 adet kombine satın almak için kullanılacak olup bu limit yenileme, öncelikli satış ve genel satışı dönemlerinde ayrı ayrı 2 hak olarak kullanılamayacaktır. https://fenerbahce.org/taraftar/oncelikli-bilet

Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz. Taraftar kart sahipleri 1 adet kombine satın almak için kullanılacak olup bu limit yenileme, öncelikli satış ve genel satışı dönemlerinde ayrı ayrı 2 hak olarak kullanılamayacaktır.

Fenercell hattınız yoksa hemen https://www.fenercell.com/ üzerinden online başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stadyum Mağazalarına giderek Fenercell hat sahibi olabilirsiniz. Fenercell faturalı sahipleri 1 adet kombine satın almak için kullanılacak olup bu limit yenileme, öncelikli satış ve genel satışı dönemlerinde ayrı ayrı 2 hak olarak kullanılamayacaktır.

2022-2023 sezonunda kurumsal olarak kombine satın almış olan firma / kuruluşlar için kombine yenileme dönemine ait detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.



YER DEĞİŞİKLİĞİ DÖNEMİ:



Kombine yerlerinde değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri 3 Temmuz Pazartesi saat 10.00 itibarıyla stadımızdaki kombine satış merkezine gelerek değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde koltuğunu yenilemiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde yer değişikliği işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.

Yer değişikliği yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.

Kombinesini yenilemiş olan taraftarlarımız yeniledikleri koltuklarını bir başkasına sezonluk olarak devredemeyeceklerdir.

Yer değişikliği döneminde sıfırdan kombine satışı yapılmayacaktır.

Yer değişikliği sadece aynı fiyat kategorisi ya da üst fiyat kategorilerinden yapılabilir.



ÖNCELİKLİ GENEL SATIŞ (DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYELER):



Divan üyelerimiz (2 adet), Kongre üyelerimiz (2 adet) ve Temsilci üyelerimiz (2 adet) kombine olmak üzere 6 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 ile 7 Temmuz Cuma saat 9.00 saatleri arasında www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden, yine 6 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 ile 6 Temmuz Perşembe saat 18.00 saatleri arasında Kombine Satış Merkezinden öncelikli olarak kombine satın alma işlemi yapabileceklerdir.

Hem internete hem de kombine satış merkezine aynı adette kombine satışa sunulacak olup Passo üzerinde kombinelerin tükenmesi halinde kombine satış merkezinde de satış sona erecektir. Online satışın gişe satışına göre daha hızlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alınması önerilir.

Kulüp üyelerimizin öncelikli satıştan yararlanmak için “Üyelere Özel Satış Kodlarını” aşağıdaki link üzerinden almaları gerekmektedir. https://fenerbahce.org/taraftar/oncelikli-bilet

Divan kurulu üyelerimiz, Divan kurulu için ayrılan bloktan kendi adlarına olmak koşuluyla indirimli olarak 1 adet kombine alabileceklerdir. İndirimli kombinelerin satışı yalnızca stadyumumuzda yer alan Kombine Satış Merkezinden yapılacak olup internet üzerinden işlem yapılamayacaktır.

Divan İndirimli kombine satışı için, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi, Divan Üye Kartı ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.

Divan Kurulu indirimli kombinelerinin ödemesi sadece Divan Kurulu üyesi adına olan kredi kartı ile veya nakit olarak yapılmalıdır.

Divan kurulu indirimli kombine sahipleri için transfer limiti 10 maç olup yine bu limite derbi müsabakaları ile Avrupa Kupası maçları dahil değildir. Kombine sahipleri derbi ve Avrupa kupası müsabakalarında koltuklarını sadece kulübümüze devredebileceklerdir.



GENEL SATIŞ:

(DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYE/TRAFTAR KART/FENERCELL ZORUNLU)



2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00’da başlayacaktır.

Hem internete hem de kombine satış merkezine aynı adette kombine satışa sunulacak olup Passo üzerinde kombinelerin tükenmesi halinde kombine satış merkezinde de satış sona erecektir. Online satışın gişe satışına göre daha hızlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alınması önerilir.

Kombine satın alabilmek için; Divan Kurulu, Kongre, Temsilci Üye, Fenerbahçe taraftar kart sahibi, ya da faturalı Fenercell abonesi olunması zorunludur.

Kulüp üyelerimizin genel satıştan yararlanmak için “Üyelere Özel Satış Kodlarını” aşağıdaki link üzerinden almaları gerekmektedir. https://fenerbahce.org/taraftar/oncelikli-bilet

Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.

Fenercell hattınız yoksa hemen online başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stat Mağazalarına giderek faturalı Fenercell hat sahibi olabilirsiniz.

Genel satış döneminde, Divan Üyelerimiz (2 adet), Kongre üyelerimiz (2 adet), Temsilci üyelerimiz(2 adet), Taraftar kart sahiplerimiz ve faturalı Fenercell abonelerimiz ise (1 adet) kombine alma hakkına sahip olacaktır.

Divan kurulu üyelerimiz, Divan kurulu için ayrılan bloktan kendi adlarına olmak koşuluyla %60 indirimli olarak 1 adet kombine alabileceklerdir. İndirimli kombinelerin satışı yalnızca stadyumumuzda yer alan Kombine Satış Merkezinden yapılacak olup internet üzerinden işlem yapılamayacaktır.

Divan İndirimli kombine satışı yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi, Divan Üye Kartı ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.

Divan Kurulu indirimli kombinelerinin ödemesi sadece Divan Kurulu üyesi adına olan kredi kartı ile veya nakit olarak yapılmalıdır.

Kurumsal kombine satın alımları ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.



ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ KOMBİNE SATIŞI:



2023 - 2024 sezonu sınırlı sayıdaki Öğrenci Tribünü kombineleri 11 Temmuz Salı günü saat 10.00 itibarıyla başlayacaktır. Aşağıda yer alan katılım koşullarına uygun olan Fenerbahçeli öğrencilerimizi yeni sezonda takımımızı desteklemek üzere öğrenci tribününde yer almaya bekliyoruz.



Öğrenci tribününde yer almak için katılım koşulları;

1 Ocak 1999 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğan, öğrenci olduklarını belgeleyen ya da 2023’de Üniversite sınavına girmiş/giriş hakkı olan ve giriş belgelerini ibraz eden tüm Fenerbahçeliler, öğrenci tribününden kombine alabilirler.

Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak olan kombineler, yalnızca stadımızda yer alan Kombine Satış Merkezinden satılacak olup, bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır.

11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren %50 indirimli olarak 3.250 TL’den satışa çıkacak olan Öğrenci Tribünü kombine kartları için taraftar kart sahibi olmak zorunludur.

Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olunması zorunludur.

Öğrenci Tribünü kombine kartları yalnızca bu sezon için geçerli olup, bir sonraki sezon için yenileme işlemi yapılmayacaktır.

Öğrenci Tribünü kombineleri transfere kapalı olup, tüm sezon boyunca kullanılamayacak maçlarda yalnızca kulübümüze devredilebilecektir.



Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;