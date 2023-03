Karşılaşmanın tüm hasılat ve reklam gelirleri depremzedelerle paylaşılması amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’ne aktarılacak.

Sporun her branşından dünyaca ünlü organizasyonları izleyiciyle buluşturan S Sport Plus, FBTV ortak yayınıyla Fenerbahçe-FC Zenit hazırlık maçını canlı yayınla ekranlara getiriyor. 23 Mart Perşembe akşamı saat 19:00’da oynanacak Fenerbahçe – FC Zenit yardım maçının canlı yayın çekimini, Saran Group’a ait HD Protek üstlenirken, karşılaşma S Sport’un deneyimli yorumcu ve spikerleri Gökhan Abdik ve Emre Özcan’ın anlatımıyla ekranlara gelecek. Maçtan elde edilen hasılat geliriyle birlikte, reklam gelirinin tümü depremzedelere destek amacıyla Fenerbahçe’ye iletilecek. S Sport Plus’ın dilediğin yerde izle özelliği ile S Sport Plus kullanıcıları maçı cep telefonu, tablet, bilgisayar ve Smart TV ekranlarından diledikleri ortamda izleyebilecek. Uygulamanın tekrar izle özelliği ile günün her saati maçın tamamı sonrasında da izlenebilecek. Fenerbahçe- FC Zenit Depremzedelere Yardım Maçı bu Perşembe S Sport Plus ve FBTV ekranlarında!