Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşması ile oluşan kataraktın bilinmeyenlerini anlatan Op. Dr. İlker Biçer, “Katarakt ameliyatlarında lazer kullanımı sayesinde güvenli ve konforlu tedavi imkanının yanı sıra komplikasyon riski de en aza indirgenerek uygulama yapılabilmektedir” diye konuştu.

OKUMADA GÜÇLÜK BELİRTİ OLABİLİR

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Bu sebeple görme netliği azalır ve bozulur. Yaşa bağlı olabileceği gibi kalıtsal sebeplerle de görülebilmektedir. Ağırlıklı olarak yaşa bağlı ortaya çıkan katarakt, doğuştan, şeker hastalığının etkileri veya gözün travmaya bağlı hasar alması gibi nedenlerle de oluşabilmektedir.

Kataraktın yaygın gözlenen belirtileri,

- Işığa karşı göz hassasiyeti,

- Çift görme,

- Görüşte bulanıklaşma,

- Gece görüşte azalma,

- Okumada güçlük olabilir.

Kataraktın erken teşhis ve tedavisi adına belirtiler gözlemlendiğinde hemen uzman bir hekime muayene olunmalıdır. Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Birkaç farklı ameliyat yöntemi bulunmaktadır. Tedavinizde bu yöntemlerden hangisinin tercih edileceği birçok farklı etkene göre değişebilmektedir. Size en uygun tedavi yöntemine karar verecek olan alanında uzman bir göz sağlığı ve hastalıkları hekimidir.

Katarakt ameliyatında sıklıkla uygulanan yöntemlerden biri, son yıllarda gelişen femtosaniye lazerle katarakt tedavisidir.



Katarakt ameliyatlarında lazer kullanımı sayesinde güvenli ve konforlu tedavi imkanının yanı sıra komplikasyon riski de en aza indirgenerek uygulama yapılabilmektedir.

AVANTAJLARI NELER?

Femtosaniye lazerle katarakt cerrahisinde göze giriş noktaları lazerle açılabilmekte bu sayede bıçak kullanımına gerek kalmamaktadır. Femtosaniye lazerle bıçak kullanımının yerini lazer alır. Lazer ışını farklı derinliklerdeki göz dokularına kolaylıkla odaklanabilmekte, göze giriş noktası bilgisayar kontrolünde düzgün bir çizgide planlanarak işlem yapılabilmektedir. Bu durum görüş netliği ve dolayısıyla görüntü kalitesini olumlu etkilemektedir. Ödem ve enfeksiyon riskini düşüren lazer yöntemi sayesinde kataraktlı mercek parçalanırken çevre dokular hasar almaz, göz yapay merceğe en iyi şekilde hazırlanabilir. Femtosaniye lazer cerrahisi yalnızca katarakt tedavisinde değil, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi diğer görme kusurlarının tedavisinde de kullanılabilmektedir.

ERTESİ GÜN NORMAL YAŞAMA DÖNÜLEBİLİYOR

Operasyon öncesi hastanın gözüne anestezik göz damlası damlatılır. Göz bu esnada anestezi etkisinde olduğundan hasta tarafından herhangi bir rahatsızlık hissi duyulmamaktadır. Cerrahi öncesi yapılan muayenede belirlenerek bilgisayara girilmiş olan göze giriş açısı, göze giriş ölçüsü gibi gerekli değerler hekim tarafından kontrol edilir. Bilgisayar kontrollü femto saniye lazer yardımıyla kısa süre içinde gerekli giriş noktası açılarak kataraktlı lens parçalanır. Göze yapay göz içi mercek yerleştirilerek işlem tamamlanır. Femtosaniye lazer cerrahisi sonrası gözü kapatmaya gerek görülmemektedir. Hastaya operasyon günü kullanması için gözlük verilebilir. Hasta ertesi gün yapılan muayenenin ardından normal yaşamına dönebilmektedir.

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