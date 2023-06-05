"Temel İçgüdü" ile ünlenen Sharon Stone, kanserle ilk kez 2001'de savaştı. O yıllarda dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunun etrafını tümörler sarmıştı. Ünlü oyuncu tamamen iyileştiğini sanırken beyin kanaması geçirdi ve ardından felç oldu.

"Yanlış Teşhis Kurbanıyım"

Yıllar sonra Stone, bir bağışıklık sistemi bozukluğu nedeniyle kısır olduğunu ve dokuz düşük yaptığını açıkladı. Yanlış teşhisin kazananı! Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisine seslenen Stone, geçtiğimiz kasım ayında yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etmişti. Vücudu yine tümörlerle çevrili olan oyuncu, "Büyük bir miyomu almak için ameliyat olacağım" ifadesini kullandı.

"O zamandan beri bir işim olmadı"

Sharon Stone, o zorlu süreci atlattığını ifade ederek, "Yedi yıldır iyiyim ama o zamandan beri bir işim olmadı" dedi.