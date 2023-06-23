Fedon, geçtiğimiz günlerde kendi markası Fedon Güneş Yağlarının lansmanını gerçekleştirdi. Ünlü Dj Serhan Sokulgan'ın muhteşem eğlencesi eşliğinde gerçekleşen lansmanda basın mensupları ile bir araya gelen Fedon: "Bu uzun yıllar düşündüğüm bir projeydi. Ürün bronzlaştırıcı, 50 faktörlü koruyuculu güneş yağı ve ultra yoğun krem seçenekleriyle mevcut. Kimseye meydan okumaya gelmedim, rekabet kaliteyi getirir. Başarılı bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Röportaj sırasında yanına gelen siyahi kıza esprili bir dille yaklaşan Fedon, kendi kremlerinden genç kıza da sürdü.

Lansman sonunda kışın Erciyes Dağı'nda tanıtım filmi çekeceğini belirten Fedon: "Kışın dağlara çıkıp kayak yapanları da yakacak bir ürün düşünüyorum." dedi.